Ilveggente.it - Pit-stop a sorpresa per Sinner: si torna sempre dove si è stati bene

Leggi su Ilveggente.it

, cambia tutto: c’è una novità nella sua schedule.Ha già escluso a priori l’ipotesi di andare a Sanremo perché, così dice, ha di meglio da fare. E cosa abbia da fare possiamo immaginarlo benissimo, conoscendolo anche solo in parte. Nel 2025 Jannikvorrà sicuramente confermare i risultati ottenuti quest’anno o, se possibile, addirittura migliorarli.Pit-per: sisi è(AnsaFoto) – Ilveggente.itCosa che potrà fare, va da sé, solo continuando ad allenarsi come, senza mai lasciare nulla al caso. Non ci sarà spazio, dunque, per le distrazioni, o per gli appuntamenti poco funzionali alla sua carriera. Sta definendo, proprio in questi giorni, con l’immancabile aiuto del suo team, la programmazione per l’anno che verrà, ed è già evidente che il numero 1 del mondo non intenda lasciare nulla d’intentato.