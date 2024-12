Iltempo.it - Notre Dames de Paris. Il futuro dell'Ue passa per Meloni e Le Pen

SeDame è tornata all'antico splendore, con la cerimonia di ieri sera alla presenza dei capi di stato e di governo, sono due le "Nos" su cui si può ricostruire la nuova Europa: Giorgiae Marine Le Pen. Emmanuel Macron non si è ancora arreso all'evidenza e continua a restare arroccato all'Eliseo in cerca di un nuovo primo ministro. Ma a dare le carte in Francia è la leader del Rassemblement National. Tutto ruota intorno a lei, tanto che ha già avvertito il presidente: «Non ho le mani legate, posso votare di nuovo una mozione di censura». Come ha fatto notare Matteo Renzi, se «Macron lascia, Le Pen si prende il Paese». La premier italiana, invece, si trova a guidare il governo più forte, e stabile, tra i Paesi di peso'Unione europea. Se n'è accorto perfino l'Economist.