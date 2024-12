Zonawrestling.net - NJPW: Tetsuya Naito e Hiromu Takahashi vincono la finale della World Tag League

Laha tenuto l’eventoTagFinals l’8 Dicembre all’interno del Grand Messe Kumamoto a Mashiki, Kumamoto, Giappone.Il main eventserata consisteva nellaTag, il torneo per decretare i primi sfidanti ai titoli IWGP Tag Team Championship. A vincere e a portarsi a casa la title shot sono stati i Los Ingobernables De Japon ovvero, partendo all’inizio del torneo dal blocco B.La Vittoria This year's winners of theTag:Los Ingobernables de Japón –and!Congratulations!#njwtl #pic.twitter.com/mjolllPjGF—Global (@global) December 8, 2024 Il duo ha sconfitto Gabe Kidd e SANADA dopo un incontro molto intenso e adesso ha diritto ad un match di coppia titolato.