Natale tra luci e sprechi, come ridurre consumi, costi e impatto ambientale delle feste

Addobbare l’albero die illuminare la casa con decorazioni luminose contribuisce in Italia, durante l’intero periodo natalizio, all’emissione di circa 20mila tonnellate di CO2 nell’atmosfera. Questo dato, fornito dalla Società Italiana di Medicina(Sima), viene diffuso in occasione dell’8 dicembre, giorno in cui milioni di famiglie si dedicano agli allestimenti natalizi nelle proprie abitazioni.Gli effetti degli addobbi natalizi su bolletta e ambienteDal 8 dicembre al 6 gennaio, le abitazioni, sia all’interno che all’esterno, si riempiono di decorazioni luminose che restano accese per molte ore al giorno. Questa massiccia diffusione dinatalizie comporta un aumento deienergetici di circa il 30% rispetto al resto dell’anno, pari a 1.600 MWh al giorno, per un totale di 46.