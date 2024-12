Thesocialpost.it - Maltempo nel golfo di Napoli: sospesi numerosi collegamenti marittimi

– Una domenica segnata da disagi per ineldi, dove ilha causato la sospensione di numerose corse verso le isole partenopee. Il forte vento di ponente ha reso il mare molto mosso, costringendo le compagnie di navigazione a cancellare diverse tratte.Sospensioni per Ischia e ProcidaIdegli aliscafi da e per i porti di Forio e Casamicciola sono stati, mentre alcune corse da e per Ischia Porto sono state mantenute. Anche alcune corse dei traghetti dall’isola d’Ischia verso Pozzuoli sono state annullate.Situazione analoga per Procida, con poche corse operative sia di aliscafi che di navi, a causa delle numerose cancellazioni già annunciate dai porti die Pozzuoli.Capri isolata dai mezzi velociPer l’isola di Capri, l’intero servizio dei mezzi veloci è stato sospeso.