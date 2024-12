Ilgiorno.it - Lombardia: il Consiglio di Stato annulla il regolamento sul gioco d'azzardo a Monza

Leggi su Ilgiorno.it

Sono poco più di dieci anni che la Regionesi è dotata di unmolto severo per contrastare ild’patologico. Norme come il divieto di avere slot machine o altre apparecchiature dia meno di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili (dalle strutture sanitarie alle chiese ai centri anziani fino agli oratori, alle scuole o ai centri di aggregazione giovanile). I Comuni a volte hanno tentato di ampliare le aree sensibili, ma non è semplice, i ricorsi sono sempre in agguato da parte dei gestori del. Adal 2018, grazie al lavoro di una preside in pensione, Anna Martinetti e della sua lista civica, passò alla storia per avere convinto la Giunta a varare unparticolarmente duro ed efficace, che obbligava ad esempio a tenere le slot spente per almeno 15 ore al giorno.