LIVE – Chieri-Pinerolo | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Latestualedi, partita valevole per la dodicesima giornata di andata diA1di. Le ragazze di Giulio Bregoli, seste in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per aggiudicarsi la nona vittoria stagionale. Non bisogna però sottovalutare la formazione di coach Michele Marchiaro, al momento nona e a caccia di punti per rientrare in quella top-8 che vale la qualificazione alla Coppa Italia. Si preannuncia grande spettacolo in questo derby piemontese: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 8 dicembre al Palafenera di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Reale Mutua Fenera’76 e Wash4greendella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.