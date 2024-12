Thesocialpost.it - “La grande stella si è spenta”: televisione in lutto, addio all’attore iconico

Il mondo dellae dello spettacolo piange la scomparsa di Mark Withers, celebre attore noto per numerosi ruoli in serie TV di successo. Con una carriera iniziata negli anni ’80, Withers è morto il 22 novembre all’età di 77 anni. La notizia è stata rivelata solo ora dalla figlia Jessie alla rivista Variety, specificando che la causa del decesso è un tumore al pancreas.Una carriera tra classici e successi moderniMark Withers ha costruito una carriera memorabile, apparendo in alcune delle serie più amate degli anni ’80, tra cui “Matlock”, “Magnum, P.I.”, “The Dukes of Hazzard”, “Dallas” e “L.A. Law”. Negli anni più recenti ha continuato a stupire con ruoli in produzioni moderne come “Frasier”, “Criminal Minds”, “Sense8”, “Castle” e “Drop Dead Diva”.Nel 2016, il pubblico lo ha visto tornare sotto i riflettori grazie al ruolo del coroner Gary nella prima stagione del popolare show Netflix “Stranger Things”.