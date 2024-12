Ilnapolista.it - La Fiorentina senza Italiano vola: batte il Cagliari, ottava vittoria consecutiva

Lail.Lail1-0 ed è l’in Serie A. Sono nove le vittorie nelle ultime dieci partite di campionato. Una sola sconfitta. I viola hanno superato una dopo l’altra Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona, Como e oggi. Lasale a 31 punti che oggi valgono il terzo posto in classifica insieme con l’Inter. Le due squadre devono recuperare la partita interrotta per quel che è accaduto a Bove domenica scorsa.Palladino sta compiendo un’impresa. Oggi ha battuto ile si è preso il lusso di parcheggiare in panchina Moise Kean che è terzo nella classifica marcatori con nove gol. La rete decisiva è stata segnata da Cataldi. Anche Colpani e Gudmundsson oggi sono partiti dalla panchina.