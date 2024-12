Anteprima24.it - ‘Italia sotto mazzetta’, report di Libera su 48 inchieste: nove sono campane

Tempo di lettura: 3 minutiè il dossier sullaper corruzione cheha censito dal 1° gennaio al 1 dicembre 2024:48 le, con il coinvolgimento di 28 procure in 14 regioni, 588 le persone indagate. Le regioni meridionali compreso le isole “primeggiano” con 20 indagini, seguite da quelle del Centro (16) e dal Nord (12). Prima il Lazio con 10, seguita da Campania con 9, la Lombardia con 7, Sicilia con 5 e Puglia con 4. In queste regioni si concentra il 74% delle. Ci“mazzette” per finte vaccinazioni covid o per ottenere falsi titoli di studio, “mazzette” che hanno facilitato l’aggiudicazione di appalti per la gestione dei rifiuti o per la realizzazione di opere pubbliche o la concessione di licenze edilizie.