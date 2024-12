Cityrumors.it - Imu dicembre: cosa succede a chi non la paga o lo fa in ritardo

Si avvicina la scadenza dell’ultima rata dell’IMU, eccoa chi non rispetta i termini dimento oinL’IMU, che rappresenta l’acronimo di imposta municipale unica, è un tributo diretto di ordine patrimoniale che i cittadini devono riconoscere al proprio Stato e che è in vigore fin dal 2012. Questa imposta dev’essere versata da tutti coloro i quali sono riconosciuti come proprietari di immobili, oppure che possiedono diritto reale su un qualche immobile, come per esempio l’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.Imua chi non lao lo fa in– Cityrumors.itQuesta può essereta come una sola e unica rata, con la somma totale, oppure divisa in due rate senza alcuna maggiorazione che vanno saldate ogni anno entro il 16 giugno e il 16