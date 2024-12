Lettera43.it - I rischi politici e sociali del foreverismo, la tendenza a tenere vivo il passato

«Andiamo a tutta velocità. Ma guardando lo specchietto retrovisore». È una annotazione d’annata (2003), ma più che mai attuale, del sociologo norvegese Thomas Eriksen, nello splendido saggio Tempo tiranno. Perché quel comportamento è ormai parte organica delle nostre esistenze, al tempo imperante della dromocrazia o velocrazia, per dirla con Paul Virilio. Ovvero del dominio della velocità in tutti i nostri atti e comportamenti quotidiani, per effetto del rapidissimo diffondersi del web e del processo di crescita esponenziale che ha interessato ogni ambito umano, produttivo e merceologico. Dalla società dell’abbondanza siamo infatti passati a quella del troppo. Che si può sossolo velocizzando e moltiplicando gli atti di consumo, facendo più cose nello stesso tempo, passando da un’esperienza all’altra, senza mai fermarsi.