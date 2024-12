Isaechia.it - Grande Fratello, Valentina Vignali torna insieme all’ex fidanzato di 11 anni prima: il racconto di come si sono ritrovati

, ex gieffina e campionessa di basket, ha raccontato in un video divenuto virale in poco tempo sui social,lei ed il suo primo amore, Fabio Stefanini, si sianodopo 11ha esordito ricordando gli albori della loro storia:Negli ultimi mesi chi mi segue sa che mi è successa una cosa molto bella. Ho ritrovato il mio exe ci siamo rimessi. Partiamo dal 2011, io avevo solo 19. Lavolta che l’ho visto, l’ho notato subito, è stata una sorta di colpo di fulmine ma non ho avuto assolutamente il coraggio di chiedergli il nome o di presentarmi. Visto che aveva la tutona e il borsone della squadra di basket di Venezia l’ho cercato su Facebook, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo messi. Quei 2in cui siamo statifurono abbastanza pazzi.