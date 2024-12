.com - Geolier firma due brani nella serie Disney+ Uonderbois

dueall’interno di, la nuovaoriginale italiana in streaming su, la nuovaoriginale italiana con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano, è ora in streaming su. In occasione del debutto della, sono disponibili da oggi su tutte le piattaforme streaming e in digital download Ferrari (prod. ROOM9 e Dat Boi Dee) e Parl Cu’Mme (prod. Dat Boi Dee), i dueinediti, end credit song dellati e interpretati da, fenomeno musicale tra i più eclatanti che l’Italia abbia visto negli ultimi anni, che ha da poco rilasciato il suo nuovo progetto discografico Dio lo sa – Atto II (Warner Music Italy), entrato direttamente al 1° posto della classifica FIMI Top Albumsettimana successiva al debutto.