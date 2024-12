Focus | Natale 2024 cambia la tavola delle feste tra risparmi e sprechi

Leggi su Ildenaro.it

Il rito di aperturafestività natalizie è una certezza, col 57% degli italiani che non rinuncia al presepe e neanche ad una spesa media di 39 euro per l’abete verde che sarà presente in 3,7 milioni di casi, secondo una analisi di Coldiretti/Ixé. Al via anche i mercatini dimentre è in evoluzione il menuricorrenze di fine anno, tramenti climatici ealimentari. Are sicuramente è il menu della Vigilia che registra l’arrivo adi struzze Made in Italy e lupini di mare per sopperire al vuoto lasciato dalle vongole veraci nostrane, ormai decimate dal granchio blu. L’invasione di questa specie aliena ha tagliato drasticamente la produzione concentrata in Emilia-Romagna e Veneto, con prezzi all’ingrosso – fa sapere Bmti, Borsa merci telematica italiana – passati dagli 8 euro al chilo nel 2022 agli attuali 18 euro, sempre che si trovano e sono davvero italiane.