Liberoquotidiano.it - Fdi: Pera,'Musk? Non lo temo, stop pregiudizi, è inventore a cui inchinarsi'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Elon? E' un esempio di innovazione, è la prova per cui non si può programmare il futuro, è un esempio della società civile che, lasciata libera, genera novità. Può spaventare" la sua figura ma è un profilo "di fronte al quale ci dobbiamo inchinare, è l'umanita che cresce. Io non ho paura di Elon". Ci andrebbe a cena? "Non avrei nessun timore e sono convinto ci potremmo comprendere a vicenda, l'importante è eliminare i. 'Noi siamo brutti e cattivi perché andiamo d'accordo con Elon'. se si eliminano certivediamo cheè una cui si deve rispetto". Lo dice il senatore di Fdi Marcello, già presidente di Palazzo Madama, intervenendo alla Festa di Atreju.