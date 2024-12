361magazine.com - Danila Satragno: dai traguardi agli episodi dal backstage. L’intervista alla vocal coach dei BIG al Festival di Sanremo

, parla ladei BIG in gara aldirilasciata a 361Magazine tra segreti edinediti dalLa cantante e musicistaè diventata negli anni ladi innumerevoli BIG del panorama musicale italiano.è la fondatrice e direttrice del corso di laurea triennale incon specializzazione inCare. Nel 2024 è stata nominata Ambasciatrice della voce della sua città, Savona.Leggi anche2025, svelati i BIG in gara75°esima edizione delLe dichiarazioni rilasciate a 361 Magazine ddei big della musica italianaCiao. Quanto è determinante il ruolo dinella carriera di un artista? «Ilprende in carico completamente la figura dell’artista a 360°, diventa un allenatore, in quanto il cantante è poi un atleta, lavora con il corpo, con la respirazione, con i muscoli, per cui è un allenamento fisiologico, psicologico ed emotivo, perché ci sono le performance che devono essere gestite appunto con un buon controllo della propria emotività e anche della comunicazione.