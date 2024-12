Ilfattoquotidiano.it - Contenzione meccanica: nel Lazio i pazienti psichiatrici sono stati legati al letto 1500 volte in un anno (50 episodi coinvolgono bambini)

“E io la durata delle contenzioni non gliela do!”. “Perché? Le altre Asl me l’hmandata”. “Non è vero! X mi ha detto che non le dava niente, Y pure non le manda niente”. Questa conversazione telefonica, tra chi scrive e il direttore di un Dipartimento di Salute Mentale (Dsm) del, è avvenuta a pochi giorni dalla scadenza dell’istanza di accesso agli atti (Foia) inviato a tutte le dieci Aziende Sanitarie della regione, per conoscere quante– e per quante ore o giorni – ialnell’ultimo triennio. Attraverso la legge sulla trasparenza ilfattoquotidiano.it ha cercato di quantificare l’utilizzo dellanegli Spdc (Servizidi Diagnosi e Cura) della regione. Una pratica che nell’immaginario collettivo è relegata a epoche manicomiali, ma che nonostante sia ritenuta dsa dall’Oms e dalla World Psychiatric Association, è molto utilizzata nel 95% dei reparti di psichiatriaci degli ospedali italiani, anche grazie al silenzio che la circonda.