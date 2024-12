Gamberorosso.it - Come nasce la strenna natalizia, il regalo per i dipendenti che dovremmo tornare a fare anche in casa

Che bello, il cesto di Natale.quello più pacchiano, scontato, pieno di nastri e paglietta, con il cotechino confezionato che nessuno vuole e le lenticchie che rimarranno in dispensa per mesi dopo il Capodanno. È bello, il cesto, fa festa e ti fa sentire apprezzato: il nome ufficiale èe la sua storia è molto più antica di quello che pensiamo.di Natale, il simbolo di gratitudineGià gli antichi romani erano soliti offrire cesti pieni di doni agli dèi per assicurarsi un buon raccolto, poi con l’avvento del Cristianesimo è stato il turno del pane benedetto, ma da sempre questo gesto simbolico rappresenta una forma di rispetto importante da parte di chi lo compio. Il nome deriva dal latino strenae, che indicava i rami di alloro usatisegno di buon auspicio per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo.