Tvplay.it - Colpo Milan, arriva a gennaio: ha detto sì

Leggi su Tvplay.it

Ilè vicino a chiudere un nuovo esaltante rinforzo, a lungo inseguito da Ibrahimovic e Moncada: c’è già l’ok del giocatore per.Pronti via, e già i rossoneri potrebbero essere in grado di chiudere a breve il loro primo rinforzo di. Il rendimento altalenante della squadra di Fonseca in questa prima parte della stagione richiede ulteriori investimenti, necessari a recuperare terreno in classifica. Tutti si attendono undiverso nei primi mesi del 2025, a partire da RedBird, che pare disposto a regalare al tecnico portoghese un giocatore da tempo nei sogni rossoneri.: hasì. (LaPresse) TvPlay.itIl settimo posto occupato attualmente in Serie A non può essere soddisfacente per una dirigenza che, a inizio stagione, puntava a lottare per lo scu