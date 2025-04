Uno su cinque è senza biglietto sanzionati 160 passeggeri di bus e tram a Torino a bordo anche due ladri

cinque non paga il biglietto. È questo il risultato dei controlli eseguiti nel fine settimana sui mezzi pubblici che transitano in centro Torino, in particolare nei quartieri Centro e San Salvario.Carabinieri e personale Gtt, nel corso di apposito servizio coordinato che ha. Torinotoday.it - Uno su cinque è senza biglietto: sanzionati 160 passeggeri di bus e tram a Torino, a bordo anche due ladri Leggi su Torinotoday.it Un passeggero sunon paga il. È questo il risultato dei controlli eseguiti nel fine settimana sui mezzi pubblici che transitano in centro, in particolare nei quartieri Centro e San Salvario.Carabinieri e personale Gtt, nel corso di apposito servizio coordinato che ha.

