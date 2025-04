Notte folle nel Comasco due incidenti gravi risse e intossicazioni per alcol

Notte di interventi del 118 per intossicazioni etiliche, incidenti stradali e persino un’aggressione: è il bilancio tra la sera di sabato 12 e le prime luci dell’alba di domenica 13 aprile in provincia di Como. Un vero e proprio tour de force per i sanitari e le forze dell’ordine. Quicomo.it - Notte folle nel Comasco: due incidenti gravi, risse e intossicazioni per l'alcol Leggi su Quicomo.it Una lungadi interventi del 118 peretiliche,stradali e persino un’aggressione: è il bilancio tra la sera di sabato 12 e le prime luci dell’alba di domenica 13 aprile in provincia di Como. Un vero e proprio tour de force per i sanitari e le forze dell’ordine.

Come indicato da ciaocomo.it: Notte tragica nel comasco: violento schianto a Pusiano, due deceduti sul colpo e altri cinque finiscono in ospedale - Cause da accertare. Tragica nottata sulle strade del comasco. Un violento schianto tra due auto a Pusiano, sulla provinciale dopo le 2 all’interno della galleria che porta verso Annone e Civate ...

Lo segnala statoquotidiano.it: TRAGEDIA Incidente frontale nel Comasco, due morti e 5 feriti - Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

Secondo quanto riportato da msn.com: Scontro frontale nel comasco, due morti e cinque feriti - Due morti e cinque feriti: è il pesante bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte poco dopo le 2 a Pusiano, nel Comasco, lungo la strada provinciale 639.Le vittime dello scontro ...