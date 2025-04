Congedi parentali per turnisti la Uil fa causa all’Ausl Romagna

Romagna per il mancato riconoscimento per i dipendenti turnisti delle malattie e dei Congedi parentali in giornata festiva. Lo annuncia il sindacato in una nota dai toni duri contro l’azienda sanitaria, rimarcando che si tratta di casi verificati su un campione significativo di dipendenti. Si trattrebbe di un’errata interpretazione, a giudizio della Uil Fpl, di alcune disposizioni date dall’Inps e recepite in maniera troppo rigida dal programma della gestione delle assenze e presenze dell’Ausl. Ilrestodelcarlino.it - Congedi parentali per turnisti, la Uil fa causa all’Ausl Romagna Leggi su Ilrestodelcarlino.it La Uil Fpl di Cesena nei prossimi giorni citerà in giudizio la AusLper il mancato riconoscimento per i dipendentidelle malattie e deiin giornata festiva. Lo annuncia il sindacato in una nota dai toni duri contro l’azienda sanitaria, rimarcando che si tratta di casi verificati su un campione significativo di dipendenti. Si trattrebbe di un’errata interpretazione, a giudizio della Uil Fpl, di alcune disposizioni date dall’Inps e recepite in maniera troppo rigida dal programma della gestione delle assenze e presenze dell’Ausl.

