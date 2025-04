Artena che aria tira Posizionate le quattro centraline sul territorio Una nei pressi della Fassa

Artena porta a Giulianello di Cori per la presentazione pubblica dell'iniziativa Che aria tira ad Artena, organizzata dal movimento civico Artena per il Futuro. Davide Corsetti ha introdotto l'assemblea illustrando il motivo per il quale il movimento civico ha deciso di mettere in atto una azione civica così importante.I motivi sono la tutela ambientale e dell'aria del territorio sotto attacco per via dei lavori della Fassa, per le cinque biogas che sorgeranno intorno ad Artena per il peggioramento strutturale che il territorio avrà, se i lavori della Fassa andranno avanti.A spigare il meccanismo è stato Salvatore Moretti di aria che tira, un gruppo di attivisti esperti in scienza partecipata."La nostra è una azione politica e civica allo stesso tempo" ha detto Davide Corsetti "Partiamo da dove ci eravamo lasciati.

Ad Artena arrivano 4 centraline indipendenti per il monitoraggio dell’aria - Coinvolgere la cittadinanza nelle misurazioni delle matrici ambientali è il primo passo per realizzare un progetto di scienza partecipata (citizen science) in un territorio. Nella piccola cittadina in ...