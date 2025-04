Juventus gelo Vlahovic firma in Serie A

Vlahovic è tornato ad essere titolare inamovibile con Tudor, ma il suo addio è imminente. Spunta il nuovo gelo tra le parti, ecco la sua nuova destinazione in Serie AL’attaccante serbo ha realizzato due assist vincenti nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce. Vlahovic si è messo completamente al servizio dei compagni, ma il suo futuro è ormai lontano dalla Juventus. C’è ancora gelo con la dirigenza bianconera con la scadenza del suo contratto nel giugno 2026: ecco l’intreccio in Serie A.Juventus, gelo Vlahovic: firma in Serie A – Lapresse – calciomercato.it Un momento decisivo per sognare in grande. L’attaccante serbo ha intenzione di voltare pagina definitivamente per tornare ad essere micidiale sotto porta. Il suo matrimonio con la Juventus è arrivato ai titoli di coda, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Calciomercato.it - Juventus, gelo Vlahovic: firma in Serie A Leggi su Calciomercato.it è tornato ad essere titolare inamovibile con Tudor, ma il suo addio è imminente. Spunta il nuovotra le parti, ecco la sua nuova destinazione inAL’attaccante serbo ha realizzato due assist vincenti nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce.si è messo completamente al servizio dei compagni, ma il suo futuro è ormai lontano dalla. C’è ancoracon la dirigenza bianconera con la scadenza del suo contratto nel giugno 2026: ecco l’intreccio inA.inA – Lapresse – calciomercato.it Un momento decisivo per sognare in grande. L’attaccante serbo ha intenzione di voltare pagina definitivamente per tornare ad essere micidiale sotto porta. Il suo matrimonio con laè arrivato ai titoli di coda, ma il suo futuro potrebbe essere ancora inA.

Potrebbe interessarti anche:

Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club : cosa succederà a giugno

Vlahovic - ci risiamo : dalla Serbia altra stoccata alla Juventus

Juventus-Benfica LIVE alle 21 - formazioni ufficiali : Vlahovic titolare - Koopmeiners in panchina

Ne parlano su altre fonti Juventus, gelo Vlahovic: firma in Serie A. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus: ufficiale l’acquisto dell’attaccante serbo. Gelo totale, è già finita dopo un anno: ci sono Juve e Milan.

Stando a quanto scrive eurosport.it: Juventus-Lecce 2-1, le pagelle: Vlahovic generoso, Thuram straripante. Baschirotto illude Giampaolo nel finale - SERIE A - Diamo i voti ai protagonisti dell'anticipo dello Stadium vinto dai bianconeri grazie ai gol di Koopmeiners e Yildiz nel primo tempo. Inutile il sigill ...

Come riferisce msn.com: Juventus-Lecce 2-1, Koopmeiners e Yildiz firmano lo scatto Champions - Entrambe le reti nascono da idee geniali di Vlahovic, ma nel mezzo Krstovic colpisce il palo. Nel finale Baschirotto illude i salentini, sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere ...

In base alle informazioni di msn.com: Juventus, chi rinnova e chi no: le situazioni di McKennie, Gatti e Vlahovic - Si stanno scongelando i rinnovi, e allora è davvero primavera. La Juventus cambia marcia verso il futuro: sarà l`aria di Tudor, sarà che la Champions non sta.