Contro il logorio della vita moderna si può prender qualche precauzione per migliorare la propria routine

logorio della vita moderna” è fatto anche di stress. Il problema nasce quando questo diventa cronico e porta con sé un aumento prolungato del cortisolo, il cosiddetto “ormone dello stress”, appunto. Livelli elevati di cortisolo a lungo termine possono compromettere il sistema immunitario, disturbare il sonno e alterare l’umore. Ma il benessere psicofisico non dipende solo dal contenimento di questo ormone: aumentare i livelli di serotonina ed endorfine, gli ormoni del benessere, è altrettanto importante. E la buona notizia è che esistono attività quotidiane semplici ed efficaci per agire su entrambi i fronti. Regali di Natale 2024: idee per il benessere di lei e di lui, a ogni età guarda le foto Piccoli gesti, grandi beneficiNon serve essere esperti di mindfulness per iniziare a costruire una routine che ci faccia sentire meglio. Iodonna.it - Contro il logorio della vita moderna si può prender qualche precauzione per migliorare la propria routine. Leggi su Iodonna.it Il “” è fatto anche di stress. Il problema nasce quando questo diventa cronico e porta con sé un aumento prolungato del cortisolo, il cosiddetto “ormone dello stress”, appunto. Livelli elevati di cortisolo a lungo termine possono compromettere il sistema immunitario, disturbare il sonno e alterare l’umore. Ma il benessere psicofisico non dipende solo dal contenimento di questo ormone: aumentare i livelli di serotonina ed endorfine, gli ormoni del benessere, è altrettanto importante. E la buona notizia è che esistono attività quotidiane semplici ed efficaci per agire su entrambi i fronti. Regali di Natale 2024: idee per il benessere di lei e di lui, a ogni età guarda le foto Piccoli gesti, grandi beneficiNon serve essere esperti di mindfulness per iniziare a costruire unache ci faccia sentire meglio.

Potrebbe interessarti anche:

Come si fa il Cynar - il liquore più amato d’Italia (da sempre contro il logorio della vita moderna)

Rino Dondi Pinton : morto l’inventore del Cynar - l’amaro «contro il logorio della vita moderna»

Giuseppe Rossi : «Mi voleva Guardiola al Barcellona con Messi e Villa : il 4-2 contro la Juve la mezzora più bella della mia vita»

Ne parlano su altre fonti Contro il logorio della vita moderna, l’inventore del Cynar muore a 103 anni. Lo storico spot tv del Cynar: «Contro il logorio della vita moderna». Addio a Dondi Pinton, inventore del Cynar: lo spot con Calindri che rese l'amaro celebre. Rino Dondi Pinton: morto l’inventore del Cynar, l’amaro «contro il logorio della vita moderna». Muore a 103 anni Rino Dondi Pinton, il signor Cynar. Muore a 103 anni Rino Dondi Pinton, l’inventore del Cynar.

Come si legge su msn.com: Come si fa il Cynar, il liquore più amato d’Italia (da sempre contro il logorio della vita moderna) - L'articolo Come si fa il Cynar, il liquore più amato d’Italia (da sempre contro il logorio della vita moderna) proviene da CultWeb.it.

Da quanto emerge da msn.com: Muore a 103 anni Rino Dondi Pinton, l’inventore del Cynar - Il Cynar effettivamente ha funzionato, «contro il logorio della vita moderna». Rino Dondi Pinton, l’inventore del celebre liquore, è morto all’età di 103 anni. Nell’Italia del boom ...