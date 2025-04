Medici di medicina generale Decine di posti scoperti ambulatori oberati di pazienti

posti per Medici di Medicina generale tuttora vacanti. Cosicché ci sono pazienti costretti a fare riferimento a professionisti oberati da un alto numero di mutuati e non sufficientemente prossimi territorialmente. Nessuno resta, anche oggi e nonostante le carenze, senza assistenza del Servizio Sanitario Nazionale ma le condotte non coperte dalla presenza del medico rendono complesso l’accesso alla sanità di famiglia. Il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ha aggiornato al 31 marzo la mappa delle aree oggi ancora non coperte sollecitando l’interesse dei professionisti della Medicina generale in regola con i relativi indici di assegnazione. Ma la carenza dei Medici di base specializzati in questa branca della Medicina è già nota da qualche anno a questa parte e giocherà ancora una volta un ruolo negativo nella copertura di tutte le zone identificate. Ilrestodelcarlino.it - Medici di medicina generale. Decine di posti scoperti, ambulatori oberati di pazienti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sono ancora molti, anche nel nostro territorio, iperdinatuttora vacanti. Cosicché ci sonocostretti a fare riferimento a professionistida un alto numero di mutuati e non sufficientemente prossimi territorialmente. Nessuno resta, anche oggi e nonostante le carenze, senza assistenza del Servizio Sanitario Nazionale ma le condotte non coperte dalla presenza del medico rendono complesso l’accesso alla sanità di famiglia. Il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ha aggiornato al 31 marzo la mappa delle aree oggi ancora non coperte sollecitando l’interesse dei professionisti dellanain regola con i relativi indici di assegnazione. Ma la carenza deidi base specializzati in questa branca dellana è già nota da qualche anno a questa parte e giocherà ancora una volta un ruolo negativo nella copertura di tutte le zone identificate.

