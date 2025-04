Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Bulega cerca un nuovo allungo in classifica

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA del GP d'Olanda di Superbike, terzo appuntamento del campionato mondiale di Superbike. Nella giornata di ieri si è svolta gara-1, la quale ha visto trionfare per la quarta volta in stagione Nicolò Bulega, pilota italiano della Ducati, nonché leader della classifica generale del campionato. Alle sue spalle Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), i quali hanno contribuito al podio tricolore, giù dal podio invece Toprak Razgatlioglu (BMW), che si è fatto soffiare la terza posizione da Petrucci nel finale. Cadute invece per Axel Bassani (Kawasaki), Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven), Yari Montella (Barni Spark Racing Team) e Álvaro Bautista (Ducati). Bulega consolida dunque il primato nella graduatoria, allungando a +41 sul campione turco e a +60 sul duo Petrucci-Locatelli.