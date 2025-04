Oasport.it - Dove vedere i Campionati Italiani di nuovo oggi in tv: orari 13 aprile, ordine delle gare, streaming

, domenica 13, allo Stadio del Nuoto di Riccione terrà banco la prima giornata dell’edizione 2025 degli Assoluti primaverili di nuoto. Ivedranno al via quasi tutti i big della Nazionale, in cerca della qualificazione ai Mondiali di Singapore, principale evento del calendario internazionale di questa stagione.LA DIRETTA LIVE DEIDI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 17.40Non ci saranno Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon. Greg, ormai totalmente votato alle acque libere, non sarà parte della competizione in vasca, mentre il campione olimpico dei 100 dorso sarà impegnato altrove. Il riferimento è all’Australia, dal momento che da gennaio Ceccon ha iniziato una nuova avventura che sarà tale fino a giugno.Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Alberto Razzetti saranno i fari di questo day-1 che si prevede scoppiettante fin da subito.