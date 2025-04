Lazio Roma derby da Champions League

derby della Capitale è in grado di trasmettere alle squadre, ma soprattutto al pubblico allo stadio, così come ai tifosi che la vedranno da casa: «Perché se vado all'Olimpico rischio l'infarto». Alla vigilia si gioca al ribasso, tutti fanno i morti a galla dicendo che gli altri sono favoriti, ma ben sapendo che nella mano nascosta hanno un mattarello. Cabala di routine che si attiva molti giorni prima nei luoghi di incontro della città, tra caffè, cappuccini, aperitivi e cene goliardiche all'insegna del «oh, fatecene sono tre eh.

