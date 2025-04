Lalucedimaria.it - Oggi 13 aprile è la Domenica delle Palme: inizia la Settimana Santa, ultima tappa verso la Pasqua

Leggi su Lalucedimaria.it

Ladà il via allain cui si celebrano i momenti della Passione di Gesù per poi concludersi nelladi Resurrezione. La Quaresima si volgela fine e nella celebrazione della, detta anchedella Passione del Signorela cosiddetta, quella in . L'articolo13è lalalaproviene da La Luce di Maria.