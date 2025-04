LIVE Motocross GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA bentornato Tony Cairoli

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della MXGP GP Trentino 2025, occhi puntati su Tony Cairoli. Nella gara di qualifica di MXGP al Crossodromo “Il Ciclamino” di Pietramurata in Arco di Trento l’attesa era tutta su Cairoli con la Ducati. Ma il protagonista del sabato di MXGP è la Kawasaki KX450 SR ufficiale di Romain Febvre. Tornato al successo di un GP iridato in Sardegna, l’ex campione del 2015 ha monopolizzato la scena, rosicchiando un punto in campionato su Tim Gajser secondo a precedere l’altra Honda HRC condotta da Ruben Fernandez. La Ducati con Jeremy Seewer finalmente torna in alto in quarta piazza.La nota dolente è con rammarico per una prematura uscita di scena del rientrante Tony Cairoli. Al ritorno nel mondiale in sostituzione di Mattia Guadagnini infortunato, il nove volte campione è partito a bomba ritrovandosi subito in sesta posizione, salvo poi doversi ritirare purtroppo al secondo giro. Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA: bentornato, Tony Cairoli! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellaGP, occhi puntati su. Nella gara di qualifica dial Crossodromo “Il Ciclamino” di Pietramurata in Arco di Trento l’attesa era tutta sucon la Ducati. Ma il protagonista del sabato diè la Kawasaki KX450 SR ufficiale di Romain Febvre. Tornato al successo di un GP iridato in Sardegna, l’ex campione del 2015 ha monopolizzato la scena, rosicchiando un punto in campionato su Tim Gajser secondo a precedere l’altra Honda HRC condotta da Ruben Fernandez. La Ducati con Jeremy Seewer finalmente torna in alto in quarta piazza.La nota dolente è con rammarico per una prematura uscita di scena del rientrante. Al ritorno nel mondiale in sostituzione di Mattia Guadagnini infortunato, il nove volte campione è partito a bomba ritrovandosi subito in sesta posizione, salvo poi doversi ritirare purtroppo al secondo giro.

