Domenica In con Mara Venier su Rai 1 anticipazioni e ospiti della trentunesima puntata del 13 aprile 2025

trentunesima puntata dell'edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, Domenica 13 aprile 2025 su Rai 1 dagli 'Studi Fabrizio Frizzi' di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della trentunesima puntata di Domenica In.Domenica In, le anticipazioni della trentunesima puntata del 13 aprileTorna l'appuntamento fisso della Domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c'è spazio sia per l'attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.Ma chi saranno gli ospiti di questa trentunesima puntata di Domenica In? Nella settimana che precede la Pasqua, ci sarà Roby Facchinetti, tastierista e paroliere deiPooh, che presenterà il suo nuovo progetto discografico dal titolo 'Parsifal: l'uomo delle stelle'.

