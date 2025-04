Le novità del Corteo Storico i lavori per il parco della Rinascita e la vittoria al ultimo minuto

ultimo saluto a Fabiana Chiarappa, la soccorritrice del 118 morta in seguito a un incidente stradale avvenuto la sera dello scorso 2 aprile lungo la strada che collega i comuni di Turi e Putignano. I funerali della ragazza si sono svolti lunedì. Baritoday.it - Le novità del Corteo Storico, i lavori per il parco della Rinascita e la vittoria all'ultimo minuto Leggi su Baritoday.it La settimana è iniziata con la commozione per l'saluto a Fabiana Chiarappa, la soccorritrice del 118 morta in seguito a un incidente stradale avvenuto la sera dello scorso 2 aprile lungo la strada che collega i comuni di Turi e Putignano. I funeraliragazza si sono svolti lunedì.

Corteo Storico Regata Amalfi 2025 : come fare domanda per partecipare

Corteo contro il riarmo a Roma - lo storico Barbero : «Quest’epoca somiglia a quella che ha preceduto il suicidio dell’Europa nel 1914» – Il video

Corteo Storico di San Nicola - per la regia spunta Gianni Ciardo : "Ci sarà un ospite di caratura nazionale"

Come riportato da giornaledipuglia.com: Corteo Storico di San Nicola: individuata l’ATI aggiudicataria per le edizioni 2025-2026 - È stata infatti proposta come aggiudicataria provvisoria l’ ATI “Corteo Storico San Nicola 2025-2026”, costituita da Cube Comunicazione e Gruppo Ideazione, due realtà già note nel settore ...

Lo rende noto msn.com: Gianni Ciardo debutta alla regia del corteo storico di San Nicola. “Sarà uno spettacolo itinerante” - Manca ancora l’ufficialità, ma diversi elementi fanno pensare al celebre comico barese. Si è aggiudicata la realizzazione del corteo, la società Gruppo ...