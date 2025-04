Ilrestodelcarlino.it - Travolto da un’auto sul lungomare

Sono stati momenti di grande apprensione per le sorti di un pedone di 56 anni, M. R. del luogo,damentre attraversava ilMarconi all’altezza con l’incrocio di via Virgilio dove c’è la deviazione per la presenza del cantiere e viabilità a doppio senso su una carreggiata. Dopo l’urto le condizioni dell’uomo sembravano molto serie ma col passare dei minuti la situazione è apparsa meno preoccupante, fatte salve sospette fratture a un piede e alcune contusioni. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un equipaggio della potes con medico a bordo, che ha ritenuto di non dover far intervenire l’eliambulanza, come in precedenza si era prospettato. Il paziente è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato al pronto soccorso di San Benedetto per gli accertamenti clinici e diagnostici.