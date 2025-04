Juve rinata con Tudor Oppini senza mezzi termini Abbiamo buttato otto mesi questo è il vero rammarico

JuventusNews24Juve rinata con Tudor, Oppini senza mezzi termini: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo il match vinto dai bianconeriIl giornalista Oppini ha commentato sul proprio profilo X la vittoria della Juve contro il Lecce lanciando un chiaro segnale a quanto accaduto nei mesi di Thiago Motta prima dell’esonero del tecnico. Col nuovo mister si è vista di nuovo energia e voglia di conquistare il grande obiettivo stagionale ovvero la qualificazione in Champions League.PAROLE – «Abbiamo buttato 8 mesi. questo è il vero rammarico».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juve rinata con Tudor, Oppini senza mezzi termini: «Abbiamo buttato otto mesi, questo è il vero rammarico» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24con: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo il match vinto dai bianconeriIl giornalistaha commentato sul proprio profilo X la vittoria dellacontro il Lecce lanciando un chiaro segnale a quanto accaduto neidi Thiago Motta prima dell’esonero del tecnico. Col nuovo mister si è vista di nuovo energia e voglia di conquistare il grande obiettivo stagionale ovla qualificazione in Champions League.PAROLE – «è il».Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Tudor Juve - le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui : ecco qual è!

Tudor Juve - è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto

Ultimissime Juve LIVE : Tudor atteso già in serata a Torino - il retroscena su Mancini

Ne parlano su altre fonti Juve rinata con Tudor, Oppini: «Abbiamo buttato otto mesi».

Dalle pagine di juventusnews24.com si apprende che: Juve rinata con Tudor, Oppini senza mezzi termini: «Abbiamo buttato otto mesi, questo è il vero rammarico» - Juve rinata con Tudor, Oppini senza mezzi termini: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo il match vinto dai bianconeri Il giornalista Oppini ha commentato sul proprio profilo X la vittoria della ...

A darne comunicazione è msn.com: Oppini clamoroso: "Tudor non lo ha scelto Giuntoli, occhio a Tare. La Juve riparta da Conte" - Francesco Oppini, tifoso juventino, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare l'approdo in panchina di Tudor al posto dell ... Ed ha aggiunto: "La Juve mandando via Marotta ha ...

Come riportato da tuttomercatoweb.com: Oppini: "Juve, la società sta valutando l'operato di Giuntoli" - Il giornalista e conduttore Francesco Oppini, tifoso juventino, ha parlato del cambio in panchina a Maracanà, trasmissione di TMW Radio: "Tudor non ... di Giuntoli. La Juve mandando via Marotta ...