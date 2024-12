Rompipallone.it - Clamoroso Serie A, salta una nuova panchina: ormai è deciso, c’è l’annuncio

Ultimo aggiornamento 8 Dicembre 2024 20:01 di Alessia

In Serie A, sta arrivando un nuovo esonero: l'annuncio arrivato non lascia dubbi, ecco tutto quello che sta succedendo.

La 15^ giornata di Serie A sta procedendo con tutti i suoi appuntamenti già fissati da calendario; non stanno mancando le sorprese e i colpi di scena, come quello dell'esonero che sembra essere ormai a un passo.

Tanti sono i risultati che stanno stupendo in questa giornata ancora in corso, nel bene e nel male, ma uno su tutti che sembra pesare di più, almeno sul futuro dell'attuale tecnico gialloblù. L'esonero in casa del Verona sembra ora essere inevitabile dopo l'1-4 subito in casa contro l'Empoli.

Verona, dopo il bruttissimo ko con l'Empoli arriva l'annuncio del ds Sogliano: esonero a un passo

Ai microfoni di 'Sky Sport', il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, ha dichiarato: "Abbiamo parlato io e lui (Zanetti, ndr.