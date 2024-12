Sport.quotidiano.net - Ciclocross. MGara della Vigilia ad Albiate

Iltorna in Brianza. Il Memorial Giovanni Bartesaghi in programma adladi Natale, e la prova di Coppa Italia Giovanili a Seregno il 29 dicembre. La 28esima edizione del Cross-Ciao Giò è affidata alla Sport Management Organization di Fabio Perego. Il Gran Premio città di Seregno-Memorial Enrico Lainati sarà riservato alle categorie esordienti e allievi maschile e femminile. E i Ciclomatori-Master. In palio la Coppa Italia che vedrà in lizza gli atletiSalus di Marco Moretto e i portacolori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso.