Oasport.it - Ciclocross, cancellata la tappa di Coppa del Mondo a Cabras: Sardegna bersagliata dal maltempo

Nientedeldiquest’oggi a. Ilche si è abbattuto inha costretto l’UCI a cancellare il terzo appuntamento iridato, l’unico sul territorio italiano della stagione 2024-2025, con il calendario che si ritrova dunque ‘monco’ di una gara.I guai sono iniziati ieri a causa di un forte nubifragio abbattutosi sullatanto da diramare l’allerta meteo gialla già nel pomeriggio di sabato. Oltretutto si sono aggiunte forti raffiche di vento che toccavano i 100 chilometri all’ora trascinandosi le transenne che avrebbero dovuto comporre il percorso odierno.Oltretutto durante la notte si è sviluppato anche un incendio proprio sulla spiaggia di Is Arutas, dove si sarebbe svolto l’evento, per l’incendio di un chiosco che avrebbe dovuto ospitare degli uffici dell’organizzazione, con i Vigili del Fuoco di Oristano impegnati nelle operazioni di salvataggio per qualche ora.