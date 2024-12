Lanazione.it - Calci e pugni alla compagna dopo una lite. Arrestato un 27enne

Perugia, 8 dicembre 2024 –una. Per questo un uomo di 27 anni è statoa Perugia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’intervento della polizia del capoluogo umbro è scattata in seguitochiamata al numero unico di emergenza europeo. Il, in stato di alterazione dovuta all'abuso di sostanze alcoliche,aver litigato con la, l'ha violentemente percossa conal volto e al corpo. La vittima,essere fuggita in strada per chiedere aiuto, è stata sentita da una vicina che,rmata, ha richiesto l'intervento della polizia. I poliziotti, giunti sul posto,aver raggiunto la donna presso la propria abitazione, l'hanno messa in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario, nel frattempo intervenuto.