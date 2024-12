Sport.periodicodaily.com - Bayer Leverkusen-Inter: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata di Champions League 2024/2025. I nerazzurri si recano in Germania per ottenere la matematica qualificazione agli ottavi, ma i padroni di casa vogliono anch’essi la vittoria per avvicinarsi di molto al turno successivo.si giocherà martedì 10 dicembre 2024 alle ore 21 presso la BayArena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campioni di Germania hanno totalizzato fin qui 10 punti, un buon bottino al cospetto delle altre big d’Europa che si spera possa essere rimpinguato con un’altra vittoria per avvicinare gli ottavi. La squadra di Xavi Alonso ha esordito battendo nettamente il Feyenoord, cui ha fatto seguito il successo sul Milan. Poi sono arrivati il pareggio a Brest, la sconfitta contro il Liverpool e la cinquina rifilata al Salisburgo.