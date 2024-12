Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Real Madrid: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata di Champions League 2024/2025. Le due squadre si ritrovano di fronte dopo la Supercoppa Europea, ma se allora erano stati gli spagnoli a trionfare senza discussione, adesso i bergamaschi volano e hanno tutte le carte in regole per imporsi.vssi giocherà martedì 10 dicembre 2024 alle ore 21 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa vittoria in Europa League della scorsa stagione ha accresciuto la mentalità dei nerazzurri che stanno entusiasmando sia in campionato,hanno inanellato nove vittorie consecutive che valgono per il momento il primato in classifica, che nella massima compertizione continentalehanno ottenuto undici punti in cinque partite. Dopo il debutto con il pareggio a reti bianche contro l’Arsenal, la squadra di Gasperini ha asfaltato lo Shakthar, per poi impattare sullo 0-o contro il Celtic.