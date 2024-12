Tpi.it - Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 dicembre

Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5, domenica 8 dicembre 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Anticipazioni, allievi, professori
In aggiornamento.

Concorrenti
Chi sono gli allievi entrati nella scuola di Amici? Vediamoli insieme:
Sienna – ballerina
Niccolò – cantante
Diego Lazzari – cantante
Alessio – ballerino
Alessia – ballerina
Gabriel – ballerino
TrigNo – cantante
Chiara – ballerina
Luk3 – cantante
Vybes – cantante
Daniele – ballerino
Teodora – ballerina
Ilan – cantante
Senza Cri – cantante
Alena – cantante
Rebecca – ballerina

Chi sono i professori di questa edizione del programma? Durante la prima puntata di Amici è stata ufficializzata la presenza di Deborah Lettieri come insegnante di danza al posto dell'uscente Raimondo Todaro.