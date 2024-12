Tpi.it - A che ora Papa Francesco va a Piazza di Spagna a Roma per la Festa dell’Immacolata: l’orario

A che orava adiper laA che orava adi, per la tradizionale visita alla statua della Madonna in occasione delladi oggi, 8 dicembre 2024? Il Pontefice si recherà adioggi pomeriggio alle ore 16. Si tratta di una tradizione antica e molto amata dani e pellegrini. Quest’anno inoltre la solennitàConcezione di Maria cade nella seconda domenica di Avvento. Ilquesta mattina ha presieduto la Messa con i nuovi cardinali eletti nel concistoro di ieri a San Pietro. Poi alle 12 ha recitato l’Angelus.In occasione della ricorrenza, per tutto il giorno la cittadinanzana porterà il proprio omaggio alla statua della vergine inMignanelli, a ridosso didi