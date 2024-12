Oasport.it - A che ora Brignone e Bassino oggi nei superG di Copper Mountain: orari esatti, n. di pettorale, tv

Saranno ben sei le azzurre al via in ciascuno dei due super-G femminili di, validi come gare FIS di sci alpino, in programma a, in Colorado: la prima gara prenderà il via alle ore 15.45 italiane, mentre la seconda, prevista poco dopo, scatterà alle ore 16.30 italiane.LA DIRETTA LIVE DEI DUEFIS CON VONN EALLE 15.45 E 16.30Non essendo noti gli intervalli di partenza, non è possibile conoscere glidegli start delle azzurre: nella gara delle ore 15.45 Federicaavrà ilnumero 9 e Martail 10, mentre in quella delle ore 16.30 Federicaindosserà il numero 12 e Martail 14.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer entrambi i super-G femminili di, validi come gare FIS di sci alpino, non sarà fruibile la diretta tv, né sarà possibile seguire la diretta streaming, invece la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.