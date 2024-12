Top-games.it - 5 MIGLIORI Souls Like di From Software

Leggi su Top-games.it

sviluppati da casaè conosciuta principalmente per aver dato vita al genere, e quindi a mani basse qualunque titolo uscito sviluppato sotto il loro nome entra a far parte della categoria a mani basse.Andiamo però a vedere quali di questi titoli possono essere inseriti tra icinque creati dalla casa di sviluppo giapponese, tenendo conto non solo di quelli appartenenti alla classica saga di Dark, ma anche altri titoli, magari poco conosciuti o poco giocati dal grande pubblico, e che quindi potrebbero esservi sfuggiti.Posizione numero cinque tra i 5diper DemonDemonpotrebbe essere considerato a mani basse il papà di tutti i(anche se attenzione, potrebbe non essere proprio così, andate a leggere più in basso nella classifica).