Zonawrestling.net - WWE: Trick Williams torna in azione, sarà a Deadline dopo l’incidente del 3/12 a NXT

è ufficialmente pronto are ine difendere il suo NXT Championship a, nonostante un momento spaventoso avvenuto all’inizio di questa settimana. Nell’episodio di NXT del 3 dicembre, Eric Bischoff ha moderato un acceso confronto trae Ridge Holland, preparando il terreno per l’attesissimo match titolato. Tuttavia, la situè degenerata quando Holland ha attaccato, scaraventandolo sul tavolo dei commentatori. La mossa brutale ha lasciatoferito, costringendolo a lasciare l’arena in barella e facendo sorgere dubbi sulla sua capacità di competere.Il General Manager di NXT, Ava, ha insistito sul fatto che il match asi sarebbe svolto comunque, lasciando i fan in suspense. Venerdì,ha rotto il silenzio in un video pubblicato sui social media, confermando di aver ricevuto l’idoneità medica per competere: “Sono uscito dall’ospedale, e sì, ho il collo dolorante” ha ammesso