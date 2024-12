Zonawrestling.net - WWE: Johnny Gargano celebra la controversa vittoria dei titoli di coppia a SmackDown

L’episodio di Friday Nightdella scorsa notte si è concluso con un colpo di scena sorprendente, quando i DIY, (e Tommaso Ciampa), sono diventati campioni diWWE per la seconda volta. La, tuttavia, è stata accompagnata da una dose di controversia enon ha perso tempo are sui social media. Dopo la loroshock contro i Motor City Machine Guns,ha condiviso i suoi pensieri su X: “Ve l’avevamo detto. Qualsiasi cosa serva. 2x Campioni diWWE. #DIY”We told you.. Whatever it takes.2x WWE Tag Team Champions.#DIY pic.twitter.com/Gj05DlYGWV—(@) December 7, 2024 I fan stanno ancora discutendo su come si sia svolto il match. Inizialmente, erano previsti gli Street Profits come sfidanti dei MCMG, ma un attacco nel backstage li ha resi incapaci di competere.