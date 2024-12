Thesocialpost.it - “Wow, è davvero lei”. The Voice Kids, la figlia vip strega Loredana Bertè: chi è la sua bellissima mamma

Le Blind Auditions di Thesi sono concluse, e ora i giovanissimi talenti sono proiettati verso la finalissima. Solo tre di loro arriveranno all’ultimo atto del talent show. Nell’episodio andato in onda venerdì 6 dicembre, condotto come sempre da Antonella Clerici, i piccoli concorrenti hanno dato il massimo per conquistare un posto nelle squadre dei coach: Arisa,, Clementino e Gigi D’Alessio, seduti sulle iconiche poltroncine rosse. È stata l’ultima possibilità per completare le squadre, regalando momenti di grande emozione.Tra le esibizioni più memorabili c’è stata quella di Carol, una bambina di dieci anni con una voce straordinaria e una storia speciale. Carol,d’arte, ha interpretato Nessun Dolore di Lucio Battisti nella versione di Giorgia, convincendo, che aveva ancora un posto libero nella sua squadra.