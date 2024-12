Biccy.it - Ultimo, quanto guadagna con la sua società: “Il doppio di Fedez”

è uno dei cantanti più di successo che abbiamo in Italia (la basicità, in fin dei conti, piace a tutti) e la giornalista Fosca Bincher gli ha fatto “i conti in tasca” per Open scoprendo che la suafattura molto più di quelle dei suoi colleghi.“Il fatturato è di tutto rispetto” – ha scritto Bincher – “I dati più recenti disponibili indicano ricavi per 8,3 milioni di euro in crescita del 20,44% rispetto all’anno precedente e un utile di 2,18 milioni di euro in crescita addirittura del 255,54% rispetto all’anno prima. In cassa ci sono inoltre disponibilità liquide per 11,4 milioni di euro. Considerando che nel 2024ha riempito gli stadi di tutta Italia con il suo nuovo tour di concerti e che ora è uscito un brano, “La Parte migliore di me”, dedicato al suo primo figlio Enea appena nato, è assai probabile chepossa superare nell’anno la soglia dei 10 milioni di fatturato con la sua”.